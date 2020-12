Kostenpflichtiger Inhalt: Ruhestand im Marketing : Dymek konzentriert sich nun auf Werbekreis Neuss-Nordstadt

Sobald die Corona-Pandemie es zulasse, möchte Ralph Dymek voll durchstarten und alle 83 Mitgliedsbetriebe persönlich aufsuchen. Foto: Georg Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Nordstadt Der Vorsitzende der Händlervereinigung in der Nordstadt geht bei Neuss Marketing in den Ruhestand und will sich stärker dem Ehrenamt widmen. Die Werbekreis-Mitglieder sieht er in der Pandemie unter Druck, aber nicht gefährdet.