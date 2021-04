Bei 1702 Menschen eine Infektion nachgewiesen : Corona fordert zwei weitere Tote im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 1702 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 71 von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt.

Ein 74-jähriger Mann aus Neuss und ein 86-jähriger Mann aus Korschenbroich sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 313. Das teilt der Kreis mit. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1702 Menschen (Vortag: 1740) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 71 (Vortag: 69) in einem Krankenhaus. Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 633 (Vortag: 647) in Neuss, 359 (376) in Grevenbroich, 156 (166) in Meerbusch, 115 (118) in Kaarst, 77 (74) in Korschenbroich, 45 (44) in Jüchen und 43 (44) in Rommerskirchen.