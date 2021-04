Leverkusen auf Platz sechs der NRW-Städte mit hohen Werten : Corona: Inzidenz über 260 – 35 Patienten im Klinikum

Leverkusen Der Inzidenzwert klettert in der Stadt weiter nach oben. Die Zahl der Geimpften in Leverkusen auch - die 50.000er-Marke ist überschritten.

Ein Ende der Pandemie? Nicht in Sicht. In Leverkusen steigt die Inzidenz erstmals über 260. Leverkusen liegt damit auf Platz sechs der Städte und Kreise in NRW mit den höchsten Inzidenzwerten.