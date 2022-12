Weihnachtsplaylists bekannter Musiker Ein weihnachtliches Musikmenü

Auf der Playlist „der Räuber“ darf „Happy X-Mas“ von John Lennon nicht fehlen. Denn das berühmte „War Is Over, If You Want It“, eine der Kernzeilen des Textes, basiert auf dem Slogan einer vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs gestarteten Friedenskampagne von John Lennon und Yoko Ono. Die weiteren Titel auf der Top-10-„Räuber“-Playlist: „Let It Snow“ (in der Version von Bing Crosby), „Weihnachten bin ich zu Haus“ (Roy Black), „Santa Clause Is Coming To Town“ (The Overtones), „It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas“ (Bing Crosby), „Oh Holy Night“ (Tracy Chapman), „Please Come Home For Christmas“ (Eagles), „Run Rudolph Run“ (Chuck Berry), „Little Drummer Boy“ (Boney M) und „Gloria In Excselsis Deo“ (Maria Voskania).