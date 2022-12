Tipps zu Weihnachten Diese Lieder stehen auf der Weihnachtsplaylist der Band „Räuber“

Auf der Playlist „der Räuber“ darf „Happy X-Mas“ von John Lennon nicht fehlen. Denn das berühmte „War Is Over, If You Want It“, eine der Kernzeilen des Textes, basiert auf dem Slogan einer vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs gestarteten Friedenskampagne von John Lennon und Yoko Ono.