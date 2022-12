Tradition an Heiligabend in Brüggen Erst Weihnachtslieder-Tour durch Brüggen, dann Eier braten

So sieht der Ablaufplan für 24. Dezember 2022 aus: ab 22 Uhr: Leonhard-Jansen-Straße, circa 22.30 Uhr: Roermonder Straße (Höhe ehemalige Gaststätte „Jeetepött“), gegen 23 Uhr: Jakob-Schlüter-Weg, etwa 23.30 Uhr: Moosweg (Born), gegen Mitternacht: Ewald-Paus-Platz und circa 0.15 Uhr: Pfarrkirche St. Nikolaus. Am Ende spielen sie auf dem Kreuzherrenplatz, wenn die Christmette in St. Nikolaus vorbei ist und sich alle „Frohe Weihnachten“ wünschen.