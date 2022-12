Kulturleben in Wermelskirchen Weihnachtslieder und Melodien aus 100 Jahren in Swing-Rhythmen

Das Haus Eifgen ist gut besucht, bei vielen Jazz-Freunden steht der Termin am vierten Advent schon lange vor Weihnachten im Kalender. Und die Musiker sind in bester Stimmung. Sängerin Alexandra Naumann trägt ein Glitzerkleid und tobt sich vor allem in den tiefen Regionen der musikalischen Bandbreite aus. „Immer wenn ich auf dieser Bühne stehe, dann sehe ich vor mir Ray Charles“, erzählt sie und deutet auf das Bild des großen Musikers. Ihr gefalle die Vorstellung, dass das Ensemble heute auch sein Erbe feiere. Und dann stimmt sie in eine Ray Charles-Melodie ein, in die die Musiker gerne einsteigen.