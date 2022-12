Info Das ist die Weihnachtsplaylist von Philipp van Endert

1. Jamie Cullum „Let it snow" (Album: The Pianoman at Christmas) Wenn ich am 24. Dezember morgens mit dem Kochen anfange, dann wird diese Platte sehr wahrscheinlich dabei laufen. Jamies coole Stimme mit tollen Musikern und seinem Pianospiel sind eine wunderbare Mischung, um entspannt in die Festtage zu starten.