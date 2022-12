Nach zwei Corona-Jahren Optimismus in der Jugendherberge

Dort warte man in vielen Fällen noch die Pandemie-Lage ab, insofern seien diese Veranstaltungen nur schwer planbar. Was Klassenfahrten betrifft, ist man optimistisch, die Vorbuchungen bewertet das Ehepaar Krüger als vielversprechend. Besondere Neuheiten plane man in der nahen Zukunft vorerst nicht, sondern konzentriere sich in erster Linie darauf, nach der Pandemie wieder Normalität herzustellen. Insgesamt ist die Bilanz der Jugendherberge Uedesheim eine vorsichtig positive: „Wir sind froh, dass wir das Jahr so gut herumgekriegt haben.“