Frauen-Debatte bei den Schützen in Neuss Kooperation uneins in Frauenfrage

Sascha Karbowiak, Parteivorsitzender der SPD und zudem Geschäftsführer der Neusser Schützengilde, will das Komitee erst einmal in Ruhe lassen. In einer Stellungnahme auf seiner persönlichen Internetseite fordert er dazu auf, „Querschüsse aus der Politik oder geforderte Sondersitzungen zu unterlassen“. Das, so sagt er selbstbewusst, soll auch die Haltung der SPD insgesamt sein.