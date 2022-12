Gegen psychische Gewalt im Berufsleben Neue Selbsthilfegruppe in Neuss für Opfer von „Bossing“

Bei den Treffen können sich die Teilnehmer so mit Gleichgesinnten über Erfahrungen und Sorgen austauschen und Gehör finden. Gemeinsam können sie zudem ein Mobbing-Tagebuch, in dem Vorfälle psychischer Gewalt festgehalten werden, führen. Das würde besonders stärken, so Schnier. Es gehe damit also nicht um einen rechtlichen Hintergrund, sondern allein um den Schutzraum, der dadurch geboten werde.