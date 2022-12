Kultureller Abend in Wermelskirchen Junge Musiker vom Gymnasium ernten viel Applaus

Viele Schüler stehen am Donnerstagabend zum ersten Mal auf der Bühne in der Stadtkirche. Die Pandemie hat ihnen etliche Auftritte versagt. Der kulturelle Abend des Gymnasiums soll diese Durststrecke beenden: Die Kirche ist fast voll, viele Eltern und Großeltern sind da, um dabei zu sein. Musiklehrerin Silke Vogel gibt den Besuchern gleich zu Beginn einen kleinen Einblick in das kulturelle Leben an der Schule. Die Chöre seien aufgrund der Pandemie geschrumpft, auch die Musiker kämen nicht mehr in so großer Zahl zu den freiwilligen Angeboten. „Aber heute werden hier um die 50 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne stehen“, sagt sie, „wir zeigen Ihnen heute das, was wir aktuell können.“