Kirchenmusik in Neuss Ensembles an St. Quirin stabil

Die Ensembles an St. Quirin geben ohnehin an jedem Sonn- und Feiertag im Hochamt um 10 Uhr ihre musikalische Visitenkarte ab. In den kommenden Wochen verdichten sich Pensum und Angebot. In der Christmette an Heiligabend bringt der Münsterchor ab 22 Uhr die Pastoralmesse in D von Colin Mawby und einige Motetten zur Aufführung, am ersten Weihnachtstag ab 10 Uhr die so genannte Cäcilienmesse von Joseph Haydn und am zweiten Feiertag zur gleichen Uhrzeit die Missa „Dixit Maria“ von Hans Leo Hassler.