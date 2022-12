Gastbeitrag zu Weihnachten Der Stoff, aus dem das Leben ist

Das Gegenteil will Lukas mit seiner Geschichte von der Christgeburt klarmachen. Die Windeln sind weder reinlich noch duften sie gut. Auch bei diesem Säugling sind sie dafür da, wozu sie bei allen Neugeborenen dienen. Und der kleine Jesus ist schrumpelig und rot, er schreit und ist so wunderbar und so anstrengend und so hilfsbedürftig wie jedes Kind, das zwischen den Beinen der Mutter auf diese Welt kommt. Gar nicht „schöner und holder, als Engel es sind“. In dem kleinen Stück Windelstoff steckt die Botschaft: Gott gibt sich mit Haut und Haar in unsere Hände. Ein unerhörter Gedanke für jene, die sich Gott nur vorstellen können und wollen als majestätisches und allmächtiges, als unnahbares und leidensunempfindliches Wesen. Das Fest der Geburt Christi radikalisiert den Glauben, der schon in der hebräischen Bibel aufscheint: Das Göttliche zeigt sich in kleiner und schwacher Gestalt, als Kraft der Schwachen. Wer ein Kind anschaut, weiß, wie bezwingend diese Kraft sein kann. Es schreit mit Macht nach unserer Fürsorge und Liebe. Es schaut uns an, und wir wissen: Allein ihm zuliebe lohnt jede Mühe, das Leben zu schützen und die Welt besser zu machen. Der Kirchenvater Ambrosius hat es so ausgedrückt: „Das Jesuskind wurde eingewickelt in Windeln, damit du herausgewickelt werden könntest aus den Netzen des Todes.“