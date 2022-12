Altenheim Johannes von Gott in Neuss Hubertas sechstes Weihnachtsfest im Pflegeheim

Für Huberta Winzen waren die ersten Weihnachtsfeste eine Umstellung: „Es fiel mir schwer, mich auf das Neue einzulassen.“ Heute überwiegt die Vorfreude. Am Nachmittag gibt es in der hauseigenen Kapelle eine Andacht, die von einer Familie aus dem Quartier musikalisch gestaltet wird. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen in den Wohnbereichen und vor Abendessen und Bescherung das Programm, das von jüngeren Mitarbeitern organisiert wird. Für Huberta ist das Schönste die Gemeinschaft: „Ich weiß nicht, woran es liegt, aber an Heiligabend reden die meisten viel offener.“