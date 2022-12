Letztes Konzert des Jahres Besucher-Chor beim Jazzcafé im Sandbauernhof Liedberg

Es entstehe der Höreindruck eines Trios, hatte es in der Ankündigung geheißen – hätten aber durchaus auch mehr sein können. Nach instrumentalen Stücken aus eigener Feder sowie einem Dizzy-Gillespie-Stück hieß es: „Wir schwellen jetzt zu einem großen Orchester an.“ Damit begrüßte Gincberg die Jazzsängerin Eva Lange. Mühelos reihte sie sich mit ihrem Instrument Stimme in die Band ein. Mit Adams und Gincberg präsentierte sie eine Auswahl an Jazzsongs wie „My baby just cares for me“, begeisterte mit „A natural woman“ von Carole King, „I wish“ von Stevie Wonder, aber auch Filmmusik wie „You got a friend in me“ aus Toy Story von Randy Newman. Auch die Summits gaben Kostproben aus ihrem Programm, deren Reise neben den eigenen Stücken auch Kuba, den Jazz und die Pop-Klassik erreichte. Sowohl das Zusammenspiel zwischen Adams und Gincberg als auch das zwischen ihnen und Lange verlief in wunderbarer Harmonie, inklusive aller Variationen und Improvisationen. Mit „Thank you for the music“ wollten sich die Musiker verabschieden – aber das Publikum ließ sie nicht ohne zwei Zugaben gehen.