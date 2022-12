Erstes gewaltfreies Weihnachtsfest So feiern sieben Frauen und 14 Kinder im Frauenhaus Neuss Weihnachten gemeinsam

Es riecht nach Tanne, in jedem Raum wird deutlich: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Auch Clara (Name geändert) freut sich, mit ihren drei Söhnen endlich ein schönes Fest feiern zu können. Endlich eines ohne Angst, ohne Streit, ohne körperliche und auch seelische Gewalt – und das nicht nur gegen sie, sondern auch gegen zwei ihrer Söhne. Der dritte, sechs Monate alt, kennt den gewalttätigen Vater und Ehemann nicht, denn Clara hat ihn hochschwanger verlassen. Nach siebenjährigem Martyrium schaffte sie vor sieben Monaten den Absprung, lebt seitdem im Neusser Frauenhaus. Im neuen Jahr wird die 25-Jährige mit ihren Kindern eine eigene Wohnung beziehen und will eine Ausbildung machen. „Am liebsten zur Krankenschwester oder Bürokauffrau“, sagt sie und lächelt. Ihr geht es gut, und das, sagt sie, verdanke sie auch den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses, die ihr ein neues, wenn auch zeitlich begrenztes Zuhause gegeben haben und sich viel Zeit genommen haben, damit Clara klar werden konnte, wie sie ihr Leben künftig gestalten möchte. So geht es auch der 22 Jahre alten Eline (Name geändert), deren Sohn erst einen Monat alt war, als sie in die Einrichtung kam. „Eine große Familie“ nennt sie die „Gemeinschaft“ im Frauenhaus. Aktuell sind es sieben Frauen und 14 Kinder im Alter von vier Monaten bis zu 13 Jahren, die dort leben, jede Familie in ihrem eigenen kleinen Appartement, wo die Mütter auch kochen.