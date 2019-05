IHK zeichnet Team aus Neuss aus : Alunorf-Azubis als „Energie-Scouts“ erfolgreich

Neuss Auszubildende von Alunorf haben mit ihrem Projekt beim IHK-Wettbewerb überzeugt. Im Juni geht es zum Bundes-Finale nach Berlin.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat Auszubildende, die sich am Wettbewerb „Energie-Scouts“ beteiligt haben, ausgezeichnet. 27 Auszubildende von acht Unternehmen aus dem IHK-Bezirk hatten sich in den vergangenen Monaten mit den Themen Energie- und Ressourceneffizienz beschäftigt. Es wurden Projekte erarbeitet, mit denen ihr Ausbildungsbetrieb Energie und CO 2 einsparen kann. Am Ende haben die Auszubildenden von Alunorf in Neuss mit ihrer Idee zum „Einsparen von Kokillenöl an den Gießanlagen 1-13“ die Jury ebenso überzeugt wie das Team von der TAG Composites & Carpets GmbH aus Krefeld mit seinem Projekt „Einsparung von Energie durch effiziente Drucklufterzeugung“.