Unternehmensgründer Wilhelm Josten aus Neuss : Butlers feiert 20-Jähriges und ist auf Wachstumskurs

Neuss Das Unternehmen Butlers ist 20 Jahre alt. Am 29. April 1999 eröffneten die Gründer Wilhelm Josten aus Neuss und Frank Holzapfel die erste Butlers-Filiale in Köln auf der Mittelstraße.

Mit seinem Konzept gedeckter Tische und trendiger Wohn-Accessoires entwickelte sich das Unternehmen rasch. Die schnelle Expansion im In- und Ausland, diverse Auszeichnungen wie die zum „Händler des Jahres“ und die Entwicklung vom Filialisten zur erfolgreichen Marke – in der Firmengeschichte gab es viele Höhen. Das Unternehmen musste jedoch auch schwierige Zeiten durchstehen. Nach einer verfehlten Sortimentspolitik hat sich Butlers allerdings seit 2017 mit Erfolg wieder auf seine „alten“ Stärken rund um den gedeckten Tisch konzentriert.

Nun ist wieder Wachstum angesagt. „In 2018 konnten wir in allen Bereichen wachsen und einen Gewinn erwirtschaften. Sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop haben wir den Umsatz um fünf Prozent gesteigert“, erklärt Geschäftsführer Jörg Funke in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch das Franchise- und Großhandelsgeschäft wächst – auch dank neuer Kooperationen mit namhaften Online-Marktplätzen und Warenhäusern wie zum Beispiel C&A. „Wir führen derzeit vielversprechende Gespräche mit potentiellen Großhandelskunden und Franchisenehmern, auch aus dem nicht-europäischen Ausland. Wir sind gespannt, was daraus wächst“, berichtet Unternehmensgründer Wilhelm Josten.