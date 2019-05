Sport in Neuss : SPD fordert Sanierung der Turnhalle am Feuerbachweg

Verena Kiechle und Markus Kannemann (beide SPD) vor der Sporthalle am Feuerbachweg. Foto: SPD Neuss/SPD

Norf Die Sporthalle am Feuerbachweg ist in keinem guten Zustand. Die SPD will daher nun eine Sanierung forcieren. „Wir haben Ende 2018 ein Investitionsprogramm für Sporthallen gestartet“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Arno Jansen.

„Davon soll jetzt als erster die Sporthalle in Norf profitieren.“ Die SPD hat einen entsprechenden Antrag im Sportausschuss gestellt. Darin wird die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, welche Möglichkeiten es für die Zukunft der Turnhalle der Gesamtschule Norf gibt. „Denkbare Optionen wären für uns eine Sanierung, ein Neubau am bestehenden Standort oder der Bau einer gemeinsamen Halle von Gymnasium und Gesamtschule in Norf“, sagt Markus Kannemann, der stellvertretende Vorsitzende der Neusser SPD. Mitgliedern des TSV Norf hätten ihn im direkten Gespräch auf den Zustand der Halle hingewiesen und um Unterstützung gebeten. Wichtig sei allerdings, die Halle im Gesamtzusammenhang zu betrachten. „Die Verwaltung soll auch den erhöhten Hallenbedarf im Neusser Süden berücksichtigen und im Vorfeld Gespräche mit dem TSV Norf, dem SV Rosellen und anderen betroffenen Vereinen führen“, sagt Verena Kiechle. Die SPD-Wahlkreisbetreuerin für Rosellerheide hat das Thema bereits in der vergangenen Sitzung des Sportausschusses auf die Tagesordnung gebracht.

Der Antrag im Sportausschuss knüpft an das Investitionsprogramm „Gute Sporthallen“ an. „Die daraufhin von der Verwaltung vorgelegten Priorisierungen zeigen insbesondere für die Turnhalle am Feuerbachweg einen schlechten Zustand“, sagt Arno Jansen. Die Verwaltung soll ihr Sanierungskonzept spätestens vor den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 im Sportausschuss und in den Bezirksausschüssen vorstellen. „Dann können wir mögliche Maßnahmen bereits im Haushalt berücksichtigen“, so Jansen.

(NGZ)