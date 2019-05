Podiumsdiskussion in Neuss : Kreis und Euregio betonen die Stärken der EU

Sie diskutierten bei der deutsch-niederländischen Schülerveranstaltung in Neuss (v.l.): Maike Hajjoubi, Jochen Pöttgen, Felizitas Schuh-Terhardt, Schulleiter Dieter Bullmann, Ruth Harte (Europabeauftragte des Rhein-Kreises Neuss), Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Andy Dritty. Foto: S. Büntig/Rhein-Kreis Neuss

Neuss „Der Rhein-Kreis Neuss und die Euregio Rhein-Maas-Nord – wir wählen Europa” – so lautete der Titel einer grenzüberschreitenden Informationsveranstaltung für Berufsschüler, zu der Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die Euregio ins Berufsbildungszentrum des Kreises an der Weingartstraße in Neuss eingeladen hatten.

100 niederländische Schüler waren dazu aus Venlo, Venray, Weert und Roermond nach Neuss gekommen. Im Vorfeld zu den Europawahlen am 26. Mai erfuhren sie gemeinsam mit deutschen Berufsschülern, was die Europäische Union konkret für junge Menschen in Schule, Ausbildung oder Studium tut.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betonte, wie selbstverständlich heute freies Reisen mit einer einheitlichen Währung sei und dass es zu keiner Zeit größere Chancen in Europa gegeben habe, seine Interessen als Bürger geltend zu machen. Er forderte die jungen Leute auf, dies auch zu tun. Zudem könnten sie stolz auf die EU sein, die 2012 den Friedensnobelpreis für ihre erfolgreiche Friedensarbeit über viele Jahrzehnte erhielt.

Der Rhein-Kreis ist seit 1986 Mitglied im grenzüberschreitenden Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord. Mit seinen niederländischen Partnern hat er Projekte in den Bereichen Qualifizierung, Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Tourismus umgesetzt. Über die europäische Zusammenarbeit informierten bei der deutsch-niederländischen Schülerbegegnung: Andy Dritty, Geschäftsführer der Euregio Rhein-Maas-Nord, Jochen Pöttgen, Leiter der Regionalen Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn, Hans Gilissen, Bürgermeister der Gemeinde Venray, Bram Jacobs, Dezernent der Gemeente Beesel, und Maike Hajjoubi, Teamleiterin an der Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard. Beim Podiumstalk zum Thema „Chancen für Jugendliche in der Grenzregion – Ausbildung, Arbeitsmarkt, Studium und Freizeit” zeigte sich, dass die Schüler sich auch sehr für Fragen der Sicherheit Europas und des Umweltschutzes interessieren.

(NGZ)