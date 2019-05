Quirinuswallfahrt in Neuss : Glaube und Vernunft kein Gegensatz

Neuss Mainzer Bischof predigt zum Ende der Qurinusoktav über Glaubensvermittlung.

In seiner Begrüßung ging Oberpfarrer Guido Assmann auf drei Höhepunkte der Quirinusoktav ein, die unter dem Leitwort stand: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“. Das waren der Tag der Kindergartenkinder, die Aufführung eines Theaterstücks der Görresschule über das Leben des Heiligen und die Radioübertragung des Gottesdienstes am Sonntagmorgen.

In seiner Predigt schlug Kohlgraf den Bogen von den Anfängen der Kirche bis hin zur Gegenwart. Nach Pfingsten als dem eigentlichen Geburtsfest der Kirche verkündeten die Jünger in einer „Riesenwelle“ die frohe Botschaft: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen – und Christus kommt als Erlöser, der den Tod besiegt hat“, so der Bischof. Trotz oder wegen dieser „seltsamen Botschaft“ (Kohlgraf), bildete sich eine Weltkirche mit einzigartiger Erfolgsgeschichte. Denn die Botschaft der Toleranz, Mitmenschlichkeit und des Bekenntnisses zu einem Gott sind Eckpfeiler des Glaubens. Die Kirche habe in der Geschichte nicht alles richtig gemacht, bekannte Kohlgraf. Aber sie müsse sich vernünftigen Gesprächen stellen, denn Glaube und Vernunft gehören unbedingt zusammen. Christlicher Glaube sei heute so unmodern wie damals: „Wir werden wieder klein“, so der Bischof. Automatische Glaubensweitergabe gebe es nicht mehr: die Kirche braucht dringend Glaubenszeugen. Das Quirinusfest solle dazu neue Motivation bringen.