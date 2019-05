„Sommer-Hotel-Aktion“ von Neuss Marketing : Fahr nicht fort, mach Urlaub im Ort

Zehn Hotels bieten „Neussern und Freunden“ in den Sommerferien Übernachtungen zu günstigen Preisen an. Foto: Neuss Marketing

Neuss Neuss Marketing lädt in den Ferien wieder zu seiner „Sommer-Hotel-Aktion“.

Von Julia Rommelfanger

Zum vierten Mal startet Neuss Marketing eine Sommer-Hotel-Aktion, die in der Ferienzeit günstige Übernachtungen in Neusser Hotels ermöglicht. „Unser Anliegen ist es, die Belegungszahlen in den auslastungsschwachen und messefreien Sommerferien in die Höhe zu treiben“, erklärt Steffi Lorbeer, Tourismusmanagerin bei Neuss Marketing.

Die Hotelraten, die für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück von 49 Euro in den Novotels „Mirage“ und „Viktoria“ bis 99 Euro im „Fire & Ice“ an der Skihalle reichen, seien „deutlich günstiger als die Tagespreise“, sagt Lorbeer. Im vergangenen Jahr wurde das Angebot 50 Mal genutzt, berichten Verantwortliche der beteiligten Hotels. In diesem Jahr sollen es deutlich mehr werden. Um dies zu erreichen, hat sich die Stadt ein zusätzliches Angebot ausgedacht: Die ersten 50 Bucher, die unter dem Stichwort „Sommer-Hotelaktion Neusser und Freunde“ ein Zimmer reservieren, erhalten bei Vorlage der Buchungsbestätigung in der Tourist Information Neuss einen Stadtgutschein im Wert von zehn Euro. Dieser kann in 49 Geschäften in Neuss eingelöst werden.

Beteiligt an der „Neusser und Freunde“ Aktion sind in diesem Jahr zehn Hotels in fünf Preiskategorien; nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in Derikum, Grefrath oder im Hammfeld. „Es ist schön sich mal in seiner Heimat so richtig verwöhnen zu lassen und das Frühstück nicht selbst machen zu müssen“, sagt Kristina Welters, die das Marketing im „Fire & Ice“ Hotel betreut. Die Aktion läuft während der Sommerferien in NRW vom 13. Juli bis 28. August; gebucht werden kann im gewünschten Hotel unter dem Aktions-Stichwort. Auch das Neusser Bürgerschützenfest (23.-27. August) fällt in diesem Jahr in den Aktionszeitraum. Mehr unter www.neuss-marketing.de/tourimus.