Ökologisch und sportlich im Stadtteil unterwegs : Zum ersten Mal findet in Wersten der Bienenlauf statt

Düsseldorf Anlässlich des Weltbienentags starten in Wersten mehrere Aktionen zum Schutz der bedrohten Insekten. Der Bienenlauf soll sich in den kommenden Jahren etablieren.

Gleich mehrere Projekte gibt es zum Weltbienentag in Wersten. Drei Läufer starten am Freitag gegen 17 Uhr zum ersten Werstener Bienenlauf am Brückerbach auf eine fünf Kilometer lange Runde. Ein Projekt, das sich in den kommenden Jahren etablieren soll, denn dann können Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitmachen. „Dieses Jahr ist es noch eingeschränkt, demnächst soll der Lauf am Freitag nach dem Weltbienentag stattfinden“, sagt Dirk Rauchmann von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“. Ziel ist es, mit einer lokalen Aktion auf den Naturschutz und bedrohte Wildbienen hinzuweisen. Am Startpunkt des Laufs, beim Mitmachverein am Ohmweg, wurden zudem Bienenvölker angesiedelt.