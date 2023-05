Vertrag digital geschlossen Neuss und Herzliya sind jetzt Partnerstädte

Seit Samstagabend um 19.54 Uhr ist die Partnerschaft zwischen Neuss und Herzliya (Israel) perfekt. Gemeinsam unterzeichneten Bürgermeister Reiner Breuer und sein israelischer Partner Mosche Fadion den Freundschaftsvertrag. Das sollte in aller Öffentlichkeit während des Israeltages, der zum vierten Mal am Sonntag auf dem Münsterplatz gefeiert wurde, geschehen. Mosche Fadion musste wegen der Unruhen in seinem Heimatland kurzfristig absagen, dennoch wurden die Verträge digital geschlossen.