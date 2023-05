Neusser Innenstadt Auf Schnäppchen-Suche beim großen City-Trödel

Der Muttertag gestern sah in der Neusser Innenstadt einen Auflauf ohnegleichen. Selten waren aber Blumen zum Muttertag im Spiel, denn angesagt war der City-Trödel. Zweimal jährlich veranstalten Neuss Marketing und die Grevenbroicher Gesellschaft Jakob Iven diesen traditionellen Flohmarkt. Das ist wörtlich gemeint, denn nur erlaubt ist Trödel, keine Neuware. Und alle mehr als 300 Stände hielten sich daran. Eine Lücke gab es nur am eingerüsteten Rathaus, sonst aber reihte sich Stand an Stand, von der Zollstraße bis zur Krefelder Straße, auf dem Freithof, in der Fußgängerzone der Neustraße. Es gibt außer dem Schützenfest kein Ereignis in Neuss, das derart Massen mobilisiert, besonders, wenn das Wetter sich wie am Sonntag von seiner schönsten Seite zeigt. Bereits um acht Uhr, also drei Stunden vor der offiziellen Eröffnung, war die Innenstadt voller Fußgänger.