Chanukka in Neuss Ein Licht der Hoffnung in der Dunkelheit

Natürlich stehe man auch eng an der Seite der Menschen in der Neusser Partnerstadt Herzliya. In diesen Tagen hat die Gemeinde zudem eine Partnerschaft für einen Kibbuz in Israel übernommen, der beim Angriff vom 7. Oktober beinahe ausgelöscht worden sei, wie Römgens sagte. Hier wolle man helfen, den Kibbuz wieder aufzubauen und den Überlebenden die Chance zu geben, zurückzukehren. „Die Städte und die Kibbuzim, die die Terroristen judenrein machen wollten, werden in Zukunft wieder erstrahlen. Dort wird es wieder jüdisches Leben in aller Vielfalt geben.“ Und Chanukka, das Fest der Lichter, gebe ein Stück Hoffnung zurück, dass viele in den letzten Wochen verloren haben. „Es ist die Aufgabe von uns allen, die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, gegen die Dunkelheit anzukämpfen“, so Römgens. Alle müssten sich gemeinsam gegen jede Form von Antisemitismus und Ausgrenzung stellen.