Angebot in Neuss Das Südbad lädt zum Schwimmabzeichen-Tag

In Neuss hatten die Stadtwerke, der Stadtsportverband und der Ausschuss für den Schulsport im Rhein-Kreis Neuss unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundestrainers bereits 2015 das Pilotprojekt „Jedes Kind muss schwimmen lernen“ ins Leben gerufen. Für 3000 Neusser Grundschulkinder konnte so bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ein begleiteter Schwimmunterricht an den Schulen angeboten werden. Weil die Schwimmsportausbildung während der Corona-Schließzeiten massiv gelitten hat, haben die Stadtwerke gemeinsam mit ihren Partnern Neusser Schwimmverein, TG Neuss und den Schulen in mehreren Schulferien zusätzliche Schwimmkurse für rund 1600 in den Neusser Schwimmbädern angeboten.