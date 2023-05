Neusser Stadtgespräch Stadtgespräch mit israelischem Botschafter

„Ich freue mich sehr, den Botschafter des Staates Israel in meiner Heimat willkommen zu heißen“, so Herrmann Gröhe. Ron Prosor und er kennen sich seit seiner Zeit als Vorsitzender der Jungen Union Deutschlands, damals war Ron Prosor Sprecher der israelischen Botschaft in Bonn. „Ron Prosor besucht mit meiner Heimatstadt Neuss eine Stadt, in der seit Oktober 2021 eine neue Synagoge für ein wiedererblühtes jüdisches Gemeindeleben steht und die sich auf den Weg macht, mit der israelischen Stadt Herzliya eine Städtepartnerschaft zu begründen.“ Das Neusser Stadtgespräch ist eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung Rheinland unter Gröhes Schirmherrschaft. Das Gespräch soll eine Standortbestimmung der deutsch-israelischen Freundschaft vornehmen und die gemeinsamen Herausforderungen der Zukunft für beide Länder in den Blick nehmen. Im Vorfeld des Neusser Stadtgesprächs besucht Ron Prosor gemeinsam mit Gröhe die Synagoge und das Gemeindezentrum der jüdischen Gemeinde Neuss, um sich dort mit den Mitgliedern auszutauschen.