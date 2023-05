Eröffnung Waldkindergarten Wie die Neugier von Kindern geweckt werden soll

Als am Samstagvormittag die offizielle Eröffnung des Horts am Wildpark anstand, herrschte bei Klein und Groß beste Stimmung. Ein Getränkewagen und eine Grillstation inklusive Kuchenbuffet sorgten für die Verpflegung der Gäste. Unter denen tummelten sich nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch einige Neugierige. Höhepunkt der Feier war sicherlich die „fahrende Falknerin“, Sabine Ehmanns-Kramp, die mit mehreren Raubvögeln und Frettchen angereist war und sich so der Aufmerksamkeit aller Anwesenden sicher sein konnte.