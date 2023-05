Felder voller Raps Knallgelb blüht es (noch) im Rhein-Kreis

Warum egentlich ist Raps so beliebt? Weil man aus ihm Öl erzeugen kann. Wenn nämlich die gelben Blüten Ende Mai verblüht sind, entwickeln sich dort sogenannte Schoten. In jeder Schote liegen ungefähr 15 bis 18 kugelige schwarze Samen, und die bestehen fast zur Hälfte aus Öl. In den Ölmühlen werden diese Körner gemahlen, um das Öl zu gewinnen. Das Rohöl wird gereinigt und dann weiter verarbeitet. „Rapsöl ist das Hauptprodukt aus der Pflanze“, sagt Johannes Küppers. Nebenprodukt der Ölproduktion ist Tierfutter. Außerdem ist Raps in Margarine enthalten und wird zu biologisch abbaubaren Schmierstoffen, Hydrauliköl sowie Biodiesel verarbeitet. „Ein weiterer positiver Effekt ist, das auch die Bienen den Raps als Weide nutzen“, erklärt Anna Maister. Zur Blütezeit stellen Imker ihre Völker daher gern in der Nähe der Felder auf, denn Bienen sammeln von einem Hektar Fläche Nektar bis zu 100 Kilogramm Honig. Rapshonig hat einen milden Geschmack, eine cremige Konsistenz und eine weiße bis hellbeige Farbe.