Konflikt im Nahen Osten Delegation aus Israel muss Neuss-Besuch absagen

Am Programm des Israeltags wird jedoch weitestgehend festgehalten. Um 12.30 Uhr findet die Eröffnung durch Bürgermeister Reiner Breuer und den Vorstandsvorsitzenden Oded Horowitz (Jüdische Gemeinde) statt. Neben israelischer Musik durch die „LeChaimBand“, gibt es auch traditionelle Speisen sowie Getränke am Falafelwagen und Informationen rund um Israel. Unterstützt werden die Verantwortlichen an diesem Tag von „Keren Kayemeth Leisrael“ (KKL), der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Neuss und dem Partnerschaftsverein Ha‘Keren le Chaverut Neuss-Herzliya.