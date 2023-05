Rheinisches Landestheater in Neuss Bürgerbühne präsentiert eine Eigenproduktion

Eine Szene spielt im Kaffeehaus, eine andere im Wartesaal und dann wiederrum steht ein Junggesellenabschied im Fokus: Es sind verschiedene Orte und Menschen, die im neuen Stück der Bürgerbühne des Rheinischen Landestheaters (RLT) und Off-Theaters eine Rolle spielen und sich – getreu dem Spielzeitmotto – Gedanken darüber machen, was mit ihnen geschehen ist. „Am Bahnhof – Mind the Gap“ heißt das Stück, das am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, Premiere im RLT-Studio feiert und dort auch am darauffolgenden Tag zu sehen ist.