Veranstaltung in Neuss Erster Friedhofstag lockt viele Besucher an

Umstandslos fragte sie die Zuhörerinnen in der ersten Reihe danach, ob sie schon einmal eine Leiche berührt hätten. Verwundert stellte die Moderatorin nach einem Interview des gesamten Publikums fest, dass fast alle schon einmal eine Leiche berührt hatten. Nach amüsanten Anekdoten über Totenriten aus der ganzen Welt betonte sie am Schluss, dass es wichtig sei, die Toten noch ein wenig bei sich zu haben, sie zu berühren, um wirklich Abschied nehmen zu können. Auf dem Podium berichtete Bestattermeisterin Anna Lutter, dass sie keinerlei Berührungsängste vor dem Tod habe, aber umso mehr vor den Emotionen der Angehörigen. Birgit Ritter, Geschäftsführerin der „Initiative Schmetterling“, begleitet verwaiste Eltern und Jugendliche in Trauer: „Auch hier in Neuss gibt es mittlerweile ein Schmetterlingsgrabfeld für ungeborene Kinder“, erzählte sie.