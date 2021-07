Aktion der Turngemeinde Neuss : Turn-Angebot hilft den Flutopfern

In der Eifel sind Straßenzüge durch das Hochwasser zerstört. Eine Übungsleiterin der TG Neuss war in der Nähe im Urlaub und startet als Reaktion auf das Erlebte diese Hilfsaktion. Foto: dpa/Oliver Berg

Neuss Motiviert durch eigenes Erleben im Katastrophengebiet organisiert TG Neuss Hilfe für die Opfer. Mitmachen beim Turn-Angebot ist erwünscht. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Menschen in den Hochwassergebieten.

Schon die Bilder in den Medien schockieren, wer jedoch das Unheil und den Schrecken, den die Unwetter in den Katastrophengebieten angerichtet haben, mit eigenen Augen gesehen hat, den lässt der Eindruck nicht mehr los. Katharina Jager, Übungsleiterin der TG Neuss , hat genau das erlebt. Bei einem Urlaub mit ihren vier Kindern in der Eifel und auf dem Heimweg waren die Verwüstungen in der Folge der Flutwellen nicht mehr nur Bilder aus den Medien, sondern hautnahes Erleben.

Für die Neusserin war sofort klar: Die Betroffenen dort brauchen jede helfende Hand, vor allem aber schnell auch Geld für den Wiederaufbau. „Wenn man in die Gesichter der Menschen schaut, die von einem Moment auf den anderen alles verloren haben, wenn man die Straßen, Häuser, Gärten, Geschäfte sieht, die komplett verwüstet sind, wo nichts mehr steht, dann kann man nicht zu Hause sitzen und nichts tun“, sagt Jager. Mit Rhein und Erft nebenan hätte Neuss leicht ähnliches passieren können. Komplette Ortschaften, Straßenzüge und Häuser wie durch einen Tornado weggespült. „In einer solchen Situation würden wir uns auch wünschen, dass andere helfen“, so Jager.

Gemeinsam mit Ingo und Birgit Sonnenberg von der TG Neuss wurde deshalb die Idee zu einer besonderen Aktion geboren: „Eltern und Kinder turnen für Hochwasseropfer“. Katharina Jager stellt mit Unterstützung der TG ihr Know-how als Übungsleiterin zur Verfügung und bietet in den Sommerferien Eltern-Kind- und Kinderturnen gegen einen Obolus an. Das Geld, das auf diese Weise zusammenkommt, wird zu 100 Prozent an bedürftige Familien in den Katastrophengebieten gespendet. „So können wir Erwachsenen, gerade aber auch Kindern die Möglichkeit geben, etwas zu tun und sich solidarisch zu zeigen“, sagt Jager. Folgende Angebote im TG-Zentrum, Schorlemerstraße 133a, in Neuss gibt es: