Gruß aus dem Hafen : Botschafter werben für Hansetag in Neuss

Neuss Mit Grußbotschaften soll Lust auf die Groß-Veranstaltung gemacht werden, die 2022 nach Neuss lockt. Die Hanse-Gesellschaft lädt dazu auch die Jugend in die Quirinus-Stadt ein. Geplant ist zudem ein Hotelschiff. Wo es anlegen soll, steht bereits fest.

Was die Hanse-Gesellschaft zum Hansetag beitragen kann, ist seit Mittwoch „im Kasten“. Am Hafenbecken I vor laufender Kamera aufgezeichnet, wird Schäfers Ansage aber erst Ende August zu sehen sein, wenn sich Neuss beim Hansetag in Riga als nächste Gastgeberstadt mit einem Videoclip vorstellt. Danach soll der Beitrag in den sozialen Medien genutzt werden, um für den Hansetag, zu dem Delegierte aus fast 200 Hansestädten in 16 Ländern erwartet werden, die Werbetrommel zu rühren.