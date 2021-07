Lions-Club Neuss : Ehrenamtspreis für jugendliche Impfhelfer

Neuss Das Ehrenamt hat viele Facetten. Deshalb entschied sich der Lions-Club Neuss, der in diesem Jahr zum zehnten Mal einen Ehrenamtspreis ausgelobt hat, diesen in drei Kategorien zu verleihen. Einige Preisträger traf die Wahl überraschend.

Bereits zum zehnten Mal hat der Lions Club Neuss am Mittwochabend in einer kleinen Feierstunde den Förderpreis Ehrenamt vergeben. Im Restaurant Essenz in der Bürgergesellschaft verlieh Lions-Präsident Stephan Dutine den mit insgesamt 3000 Euro dotieren Preis an gleich drei Personen, beziehungsweise Organisationen. „Zielsetzung des Förderpreises ist es, die geleistete ehrenamtliche Arbeit zu würdigen und gleichzeitig zur Nachahmung anzuregen,“ sagte Joachim Wahode vom Förderverein des Lions Club in seiner Begrüßung.