Veranstaltungen in Neuss : Am Wochenende kehren die Events zurück in die Innenstadt

Am Wochenende kehren die Events zurück in die Innenstadt

Die Künstlermeile – dieses Bild stammt aus der Zeit vor der Corona-Pandemie – lockt am Sonntag wieder in die City. Foto: Neuss Marketing

Neuss Bummeln, Schlemmen, Freunde treffen – die „Nüsser Genüsse“ und die Künstlermeile locken in die City. Zudem öffnet die Equitana Open Air im Rennbahnpark ab Freitag ihre Pforten. Bei allen Veranstaltungen ist wegen der Corona-Regeln jedoch einiges zu beachten.

Mächtig was los in der Neusser Innenstadt – und zwar so viel wie lange nicht: Parallel zu den „Nüsser Genüssen“ lockt am Sonntag, 25. Juli, von 11 bis 18 Uhr wieder die Künstlermeile in die City. Auf dem Markt, in direkter Nachbarschaft zum Freithof, präsentieren Künstler ihre Werke – zum Schutz vor der Witterung unter Zelten. Dort können sich die Besucher auch bei unsicherer Wetterlage Gemälde, Skulpturen und weitere Objekte unterschiedlicher Kunstrichtungen anschauen und bei Gefallen direkt erwerben.