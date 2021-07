Großveranstaltung in Neuss : Drei Tage dreht sich bei Equitana Open Air alles um Reitsport

Auch diese Ponys werden am kommenden Wochenende bei der Equitana Open Air auf dem Rennbahnpark sein und sicher für Begeisterung sorgen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nach drei Jahren ist die Equitana Open Air zurück – wenn auch mit Corona angepassten Einschränkungen. 10.000 Besucher dürfen pro Tag auf das Gelände. Es gibt noch Karten.

Von Anneli Goebels

Die Pagodenzelt-Stadt auf dem Neusser Rennbahnpark steht, wenn auch noch nicht mit Waren gefüllt. Denn aktuell wird dort noch gebohrt, zusammengeschraubt und aufgestellt. Trotz der noch bevorstehenden Arbeit sind die meisten gut gelaunt. Denn nachdem die Equitana Open Air im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt werden musste, war es zunächst nicht sicher, ob sie in diesem Sommer wieder stattfinden kann. Vor zwei Monaten war klar: Sie kann.

Geplant worden seien verschiedene Szenarien, wie Michael Köher, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur Reed Exhibitions Deutschland, mitteilt. Noch gilt im Rhein-Kreis die Inzidenzsstufe 0, was sich bei steigenden Infektionszahlen bald ändern kann. Aber an dem Ablauf der ersten großen „Freiluft-Veranstaltung“ in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr, wie Köhler sagt, werde das nichts ändern. Es wird vor Ort keine Tageskassen geben, Tickets können nur online bestellt werden (equitana-openair.com) zum Preis von zwölf (Freitag), 17 (Samstag) und 15 Euro (Sonntag). Daneben gibt es auch Ermäßigungen. Wer Tickets bestellt, muss sich auch wegen der Kontaktnachverfolgung registrieren lassen. Im Publikumsbereich – 70.000 Quadratmeter – gelten die AHA-Regeln und muss eine Maske getragen werden. Außerdem müssen die Besucher genesen, geimpft oder getestet sein (ab sechs Jahre, Nachweis nicht älter als 48 Stunden). Ein Schnelltest-Center ist in der Wetthalle. Trotz all dieser Auflagen hoffen die Veranstalter, Aussteller und Akteure auf zahlreichen Besuch. Erlaubt sind auf den 70.000 Quadratmeter maximal 10.000 Gäste pro Tag.

Info Öffnungszeiten und Impfangebot Wann Die Equitana Open Air ist am Freitag (23. Juli) von 10 bis 19 Uhr, am Samstag (24. Juli) von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag (25. Juli) von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Was Der Rhein-Kreis bietet am Samstag und Sonntag auf dem Rennbahnpark-Gelände, jeweils von 10 bis 15 Uhr, Impfungen an, und zwar mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson.

Die Vielfalt des Reitsports darstellen, das ist das Ziel der Equitana, bei der auch 150 Aussteller ihre Waren anbieten – von Helmen, Hosen und Westen bis zu Halftern und Stricken, aber auch Futter für die Vierbeiner ist alles reichlich im Angebot. Wettbewerbe in unterschiedlichen Disziplinen zeigen Laien und Erfahrenen, wie die Profis es richtig machen. Anregungen für einen besseren Sitz und eine einfühlsame Kommunikation mit dem Pferd vermitteln prominente Ausbilder, wie unter anderem die Dressur-Olympiasiegerin Nicole Uphoff (Samstag, ab 14 Uhr). Pferdewissenschaftlerin Vivian Gabor (Freitag, ab 14 Uhr) erläutert, wie sich das Verhalten von Pferden lesen lässt und Günther Fröhlich (Samstag, ab 15.20 Uhr) demonstriert die Arbeit an der Doppellonge. Luuk Teunissen (Samstag, ab 12 Uhr) ist Spezialist für das Training mit traumatisierten Pferden und zeigt sein Konzept. Daneben werden verschiedene Cups ausgetragen, so der Marstall Barockpferde-Cup (Freitag, ab 15 Uhr), der Katina Showcup (Samstag, ab 16 Uhr) und der Equitana Zaumlos-Cup (Sonntag, ab 12 Uhr). Neben dem Tagesprogramm gebe es aber, wie Tina Uetz vom Veranstalterteam betont, auch zwei Abendveranstaltungen: Am Freitag tritt ab 19.30 Uhr die Tiertrainerin Anne Krüger-Degener mit Pferden, Ziegen, Schafen und Hunden auf. Sie vermittelt verschiedene Situationen aus ihrem täglichen Training, bei dem sie ohne Halfter, Strick, Spielzeug oder Leckerlis auskommt. Karten für ihren Auftritt gibt es noch. Jeweils 1000 Zuschauer sind pro Show erlaubt.