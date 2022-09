Rheinpark-Center in Neuss : Geburtstagsparty mit Promi-Faktor

Evelyn Burdecki gastiert am kommenden Samstag in Neuss. Foto: dpa/Gerald Matzka

Neuss “Voll auf die 11!“ – unter diesem Motto wird am kommenden Wochenende, ein Jahr später als geplant, das zehnjährige Bestehen des Rheinpark-Centers gefeiert. Und diese Promis sind dabei.

Für Centermanager Marvin Schaber ist es „ein großartiges Gefühl, endlich wieder ein Groß-Event veranstalten zu können“. Beim Programm sei auf eine bunte Mischung geachtet worden. Dabei dürften auch Autogramm-Jäger auf ihre Kosten kommen. Schließlich präsentiert das Rheinpark-Center im Zuge der Feierlichkeiten, die vom 15. bis 17. September andauern, ein Promi-Trio. Jeweils um 15 Uhr ist einer von ihnen für ein „Meet & Greet“ vor Ort. Den Auftakt macht am Donnerstag der Ex-Bachelor Paul Janke, am Freitag folgt Stefano Zarella, der kleine Bruder von Sänger Giovanni Zarrella, der unter anderem für seine Food-Videos bekannt ist.

Am Samstag gastiert dann Evelyn Burdecki in Neuss, die deutschlandweit bekannt wurde, als sie 2019 die 13. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewann und „Dschungel-Königin“ wurde. Letztere wird mit Marvin Schaber am Samstag 1000 Donuts an die Besucher verteilen. Auch diverse Influencer werden an den verschiedenen Tagen an der Breslauer Straße vor Ort sein, wie die frühere DSDS-Kandidatin Janina el Arguioui oder Tessa Hövel.