Wohnungsmarkt in Neuss : Grüne lassen leere Wohnungen suchen

Nicht immer sind leere Wohnungen so einfach zu erkennen. Die Grünen hoffen deshalb darauf, mit Hilfe der Neusser Bevölkerung nicht genutzte Wohnflächen auskundschaften zu können. (Symbolfoto) Foto: dpa/Tim Brakemeier

Neuss Die Partei will auf die Wohnungsnot aktiv reagieren. Die Stadt glaubt nicht an den vermuteten Leerstand. Klar ist, es gibt keine rechtliche Handhabe; Immobilienbesitzer zu zwingen, Wohnungen an den Markt zu bringen.