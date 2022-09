Klimaschutz in Neuss : Umweltmarkt wirbt für Mobilitätswoche

Neuss Die 26 Stände auf dem Freithof waren gut besucht, die Stadtbibliothek mutierte einige Stunden zur Saatgut-Bibliothek. Auch die Landesgartenschau 2026 spielte bereits eine Rolle.

Alternativen sieht die Mobilitätsmanagerin ausschließlich im Radverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr. Sie ist sehr gespannt auf die Resonanz, wenn es am 20. September im Rathaus um ein „hierarchisches Verkehrsnetz“ und Fahrradabstellanlagen in Neuss geht. Dicht umlagert war auch der Stand der Stadtbibliothek Neuss, der zur Saatgut-Bibliothek mutierte. Dort konnte man Saatgut ausleihen – „Bitte nur eine Tüte!“ –, das dann im Garten oder auf dem Balkon gepflegt werden kann. Bedingung: Von einem kleinen Teil der Ernte ist wiederum Saatgut zu gewinnen, das zum Jahresende in der Stadtbibliothek abgegeben werden muss. Auch für die Landesgartenschau 2026 wurde auf dem Umweltmarkt geworben. Christine Vogel, Sprecherin der „neuss agenda 21“, und Sandra Breuer plädierten nachdrücklich für ein „grünes Herz – Bürgerpark Neuss“. Das Repair Café war in das nur wenige Schritte entfernte Romaneum verlegt worden, weil „elektronische und mechanische Geräte bei dem feuchten Wetter nicht draußen repariert werden können“, wie Marie Batzel, Direktorin der Volkshochschule Neuss, erklärte.