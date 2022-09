Stele in Dormagen : Planung für Olympia-Denkmal schreitet voran

Stele in Dormagen

Dormagen Ende vergangenen Jahres hatte der Sportausschuss den Beschluss gefasst, dass zur Ehrung von Dormagener Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Olympischen Spielen ein Kunstwerk geschaffen werden soll.

Als Standort wurde dafür ein Platz zwischen Rathaus, Rathaus-Galerie und der Zahnarztpraxis „Paul4you“ durchgesetzt, da an dieser Fläche mit einem hohen Publikumsverkehr durch die Kölner Straße gerechnet werde. Mit der Umsetzung beauftragt wurde derHolger Hagedorn, der Hintergrund des Denkmals ist eine hohe weiße Mauer, an der der Künstler durch den Einsatz von Scheinwerfern eine künstlerische Lichtpräsentation erschaffen kann. Im April fand eine Sitzung zwischen dem Künstler, dem Center-Management der Rathaus-Galerie sowie der Verwaltung statt, in der alle dem Projekt zustimmten.