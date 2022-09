Alkoholfahrt in Neuss : 21-Jährige stürzt mit E-Scooter und verletzt sich

Alkoholfahrt in Neuss

Neuss Eine 21 jährige Neusserin fuhr mit einem geliehenen E-Scooter auf diesem Parkplatz und kam dabei zu Fall. Die Details zum Unfall.

Die Polizei wurde am Sonntagmorgen, 11. September, gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Holzheimer Straße in Neuss-Pomona gerufen.