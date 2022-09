Fall aus Neuss : Mutmaßlicher Messerstecher nach 20 Jahren gefasst

Neuss/Trier Die Tat liegt jetzt bereits gut 20 Jahre zurück – doch erst jetzt klickten die Handschellen: Die Bundespolizei hat einen 42 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der seit gut zwei Jahrzehnten wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Neuss gesucht wird.

Polizisten hatten den Mann in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Nähe von Trier auf einem Rastplatz auf der Autobahn 64 gefasst, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Der Gesuchte sei aus Richtung Luxemburg kommend bei einer Polizeikontrolle aufgefallen. Nach Vorführung beim Amtsgericht Trier wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. „Der Mann wurde im Zuge von Grenzfahndungsmaßnahmen herausgewunken“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Nach Sichtung seiner Papiere und einer Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem sei der Mann in Gewahrsam genommen worden.