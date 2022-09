Diebe in Neuss erfolgreich : Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl in Neuss. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Eine Seniorin ist in einem Neusser Lebensmittelgeschäft an der Römerstraße Opfer von Dieben geworden. An der Kasse war ihr aufgefallen, dass ihre Umhängetasche verschwunden war.

Der Diebstahl fand am Freitag 9. September, gegen 10.30 Uhr statt. Während des Einkaufs trug die 76-Jährige eine Umhängetasche. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte sie im Kassenbereich, dass ihre Tasche nicht mehr da ist. Diese soll ihr unbemerkt entwendet worden sein.

Das Kommissariat 21 in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)