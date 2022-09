Sportlich für den guten Zweck : 245 Teilnehmer beim Sponsorenschwimmen

Neuss Auch wenn das 24-stündige Sponsorenschwimmen wegen personeller Engpässe auf zwölf Stunden abgespeckt werden musste, konnten die Veranstalter rund 14.000 Euro für soziale Projekte und Initiativen sammeln.

Es war sozusagen die abgespeckte Version des 2019 als 24-stündiges Sponsorenschwimmen ins Leben gerufene Event. Denn am vergangenen Wochenende mussten aus den zunächst angekündigten 24 zwölf Stunden werden. Grund: personelle Engpässe bei den Schwimmmeistern. Und so gab es eine Pause von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntagmorgen 8 Uhr. Doch in der „Schwimmzeit“ wurden im Neusser Stadtbad fleißig Bahnen gedreht, so dass die Veranstalter – der Neusser Schwimmverein, der Lions Club Neuss sowie die Neusser Stadtwerke – durchaus zufrieden waren. Immerhin waren 245 Wasserratten dabei und die erschwammen zusammen 729 Kilometer.