Auszeichnung für drei Korschenbroicher Initiativen : Flüchtlingshelfer mit Heimatpreis geehrt

Drei ehrenamtliche Initiativen wurden mit dem Heimatpreis 2022 ausgezeichnet. Dieser stand in diesem Jahr unter dem Motto „Neue Heimat – Flüchtlingshilfe und Integration in Korschenbroich“. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Drei Initiativen hat die Stadt ausgezeichnet. Bürgermeister Venten würdigte das Engagement in Zeiten, in denen „die Krise, das neue Normal ist“. Wer die Preisgelder erhalten hat und wie die Ehrenamtler Bedürftige unterstützen.

Von Rudolf Barnholt

Zum vierten Mal hat die Stadt den Heimatpreis verliehen. Der erste Platz, der mit 3000 Euro dotiert ist, geht an den Ökumenischen Arbeitskreis Asyl. Über den zweiten Platz und 1500 Euro Preisgeld freuen sich Schüler des Gymnasiums, die unter anderem einen Spendenlauf für die Ukraine organisiert hatten, der mehr als 45.000 Euro einbrachte. Und der dritte Platz sowie ein Preisgeld von 500 Euro geht an die Kleinenbroicher Sektion der Neusser Tafel.

„Wir sagen danke für ehrenamtliche Arbeit, die oft im Verborgenen geleistet wird“, erklärte Bürgermeister Marc Venten. Bürgerinnen und Bürger erledigten ehrenamtlich, was die Stadt nicht selber leisten könne. Venten begrüßte unter anderem den ersten Beigeordneten Thomas Dückers sowie die beiden stellvertretenden Bürgermeister Hans-Willi Türks und Albert Richter. Dabei konnte er sich folgende Bemerkung nicht verkneifen: „Ratsmitglieder sind übrigens auch Ehrenamtler.“

Info Ehrenamtskarten für engagierte Helfer Musik Neben den drei ukrainischen Künstlern trat auch die Musikkapelle Kleinenbroich auf. Ehrenamtskarten Bürgermeister Marc Venten verteilte einige der sogenannten Ehrenamtskarten. Die Karten sind mit Vergünstigungen für ehrenamtlich Tätige verbunden. Wolfgang Jansen und Peter Hummelsbeck vom Bürgerbus Korschenbroich gehörten zu denen, die eine solche Karte bekamen.

Eine Inflation von zuletzt 8,1 Prozent, explodierende Strom-, Gas- und Lebensmittelpreise: Wer wenig Geld hat, gerät zunehmend in Bedrängnis. Zum Glück gibt es für die Bedürftigen die Tafel. Sie ist vor sieben Jahren in Kleinenbroich ins Leben gerufen worden als Sektion der Neusser Tafel. „Im Namen der Tafel möchte ich mich für den Preis bedanken“, sagte Jutta Goebel. Sie erinnerte daran, dass die Idee aus dem Sozialausschuss stammte und ließ nicht unerwähnt, dass die Stadt immer ein hilfreicher Ansprechpartner gewesen sei. „30 bis 40 Kunden hatten wir. Jetzt – mit den Flüchtlingen aus der Ukraine – kommen 80 bis 90 Menschen zu uns, das ist eine große Herausforderung“, so Goebel. Alleinerziehende, Rentner und Flüchtlinge machten den Großteil der Kunden der Tafel aus. Etliche Asylbewerber engagieren sich als Helfer.

„Die Krise ist das neue Normal“, sagte Venten und lobte, dass Jugendliche vor diesem Hintergrund nicht gelähmt seien, sondern aktiv werden, „ohne dass Erwachsene sie an die Hand nehmen“. Die Schülervertretung des Korschenbroicher Gymnasiums hatte eine Lawine der Hilfsbereitschaft losgetreten mit einem überwältigenden Erfolg. Allein der Spendenlauf brachte rund 45.000 Euro ein, 10.000 Euro investierten die Schüler in einen gebrauchten Krankenwagen für die Ukraine. „Wir wollten sofort nach Ausbruch des Ukraine-Krieges helfen. Die gesamte Schülerschaft war beteiligt“, erklärte Mia Hansmann von der Schülervertretung.

Für Bürgermeister Marc Venten hat der 24. Februar, der Überfall Russlands auf die Ukraine, vieles verändert. „Dieser Krieg hat dazu geführt, dass Menschen in ein für sie bis dahin unbekanntes Land fliehen mussten.“ In Korschenbroich leben zurzeit 290 Schutzsuchende aus der Ukraine. Sie haben hier eine neue Heimat auf Zeit gefunden. Die meisten Kriegsflüchtlinge sind in Familien untergebracht.

Einer der emotionalsten Momente des Abends: Olga Morgun (Geige) und Yuri Golovin (Trompete), die kürzlich nach Deutschland gekommen sind, spielten zu zweit auf, aber auch gemeinsam mit der schon länger in Deutschland lebenden Ukrainerin Lena Kolo (Akkordeon). Sie spricht schon gut Deutsch und in ihrer Anmoderation war sie den Tränen nahe.

Regina Hüskes nahm den ersten Preis für den Ökumenischen Arbeitskreis Asyl entgegen. Sie dankte Martin Kresse: „Du, lieber Martin, hast Anfang der 90er Jahre während des Jugoslawien-Krieges diesen Arbeitskreis gegründet und ihn ganz bewusst als Ökumenischen Arbeitskreis konzipiert.“ Hüskes erinnerte daran, dass die Flüchtlingsunterkünfte seinerzeit mit Steinen beworfen worden waren und der Ökumenische Arbeitskreis Asyl Nachtwachen aufstellen musste zum Schutz der Flüchtlinge.