Veranstaltung in Neuss : Volle Innenstadt beim Citytrödel

Veranstaltung in Neuss

Neuss Hin und wieder kam sogar die Sonne zum Vorschein – und das hob offensichtlich die Laune der Besucher des Citytrödel-Marktes in der Neusser Innenstadt am Sonntag.

Groß und abwechslungsreich war wieder das Angebot der gut 300 Aussteller, die ihre Stände von Ober- bis Niederstraße, am Konvent sowie an der Neu- und Niederstraße aufgebaut hatten. Da wurde geschaut, begutachtet und sicher auch gefeilscht. Bis 18 Uhr war das möglich. Den Besitzer wechselten an diesem Tag nur gebrauchte Waren wie Kleidung, Porzellan, Spielzeug, Schmuck und Antiquitäten, denn ausschließlich solche sind dort erlaubt.