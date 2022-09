Petition in Neuss : 500 Stimmen für die Bahnhofswache

Neuss Die Petition für die Bahnhofswache läuft bereits seit einigen Tagen. Bislang ist die „Anwohnerinitiative Marienviertel“ sehr zufrieden mit der Resonanz. Es wurden schon mehr als 500 Unterschriften gesammelt.

Zwischenerfolg für die Anwohnerinitiative Marienviertel: Mehr als 500 Unterschriften haben die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Andreas Alberts bereits gesammelt, um Tempo beim Thema Bahnhofs-Wache zu machen. Bis Ende Oktober können Bürger ihre Unterstützung auf der Online-Plattform www.change.org hinterlegen, aber auch klassische Unterschriftenlisten liegen in Geschäften aus. „Zudem sind wir mit mehreren Personen in Stadtteilen, die an die Innenstadt grenzen unterwegs, um Menschen anzusprechen“, so Albers.